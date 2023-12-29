"Барыс" сенсационно разгромил соперника в матче КХЛ

Астанинский "Барыс" дома сыграл с омским "Авангардом" в матче Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:1 в пользу "Барыса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Первый период остался за хозяевами благодаря безответной шайбе Даниила Апалькова. Во втором ничего не изменилось, а заключительная двадцатиминутка помогла астанчанам увеличить разрыв, отличился Кирилл Савицкий, а затем отметился Энтони Камара, итог подвели Алихан Омирбеков, Давид Скленичка и Михаил Гуляев — 5:1", - пишет издание.

Перед стартом поединка "Авангард" занимал вторую строчку Восточной конференции, а "Барыс" был на последней.

30 декабря "Барыс" в Астане встретится с челябинским "Трактором".