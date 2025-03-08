Астанинский "Барыс" сыграл с московским ЦСКА на "Барыс-Арене" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу ХК "Барыс".

Гости довольно быстро открыли счёт усилиями Владислава Провольнева, который отметился отличным броском от синей линии. Вторая шайба влетела в ворота Артёма Шестакова после розыгрыша большинства соперника – отличился Станислав Галиев. В начале второй трети 21-й номер москвичей оформил дубль, и это взятие ворот стало заключительным в матче. "Барыс" же несмотря на 27 бросков так и не смог найти ключи к владениям Павла Хомченко.

В первом периоде гости забили две безответные шайбы, во втором еще одну, а третий помог им довести все до победы — 3:0.

13 марта "Барыс" на выезде встретится с владивостокским "Адмиралом".