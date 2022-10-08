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hcbarys.kz 8 Октября, 22:46
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Фото: hcbarys.kz

"Барыс" разобрался с "Ак Барсом" в Казани

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с казанским "Ак Барсом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый период остался за гостями благодаря шайбе Самата Данияра, на старте второго Кирилл Петров выровнял положение, но Ажиль Бекетаев и Линден Вей увели казахстанский клуб в отрыв, который сократил Артем Галимов. 

В заключительной двадцатиминутке ничего не изменилось. Со счётом 3:2 — столичный коллектив выиграл после двух поражений подряд.

11 октября "Барыс" дома примет китайский "Куньлунь Ред Стар".

 

 

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#хоккей
Журналист
8 Октября, 22:46
922
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