"Барыс" разобрался с "Ак Барсом" в Казани

Фото: hcbarys.kz

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с казанским "Ак Барсом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый период остался за гостями благодаря шайбе Самата Данияра, на старте второго Кирилл Петров выровнял положение, но Ажиль Бекетаев и Линден Вей увели казахстанский клуб в отрыв, который сократил Артем Галимов.

В заключительной двадцатиминутке ничего не изменилось. Со счётом 3:2 — столичный коллектив выиграл после двух поражений подряд.

11 октября "Барыс" дома примет китайский "Куньлунь Ред Стар".