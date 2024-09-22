"Барыс" разгромно проиграл шестой матч из семи на старте нового сезона КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с подольским "Витязем" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Дэвид Немировски выставил следующий состав: Маттссон (Бояркин) — Бутчер-Данияр, Смит-Де Лео-Эллисон; Бекетаев-Камалов, Бурдасов-Маклауд-Старченко; Гайтамиров-Оразов, Савицкий-Омирбеков-Панюков; Оспанов-Королев, Асетов-Шайхмедденов-Мухаметов.

В первом периоде на две шайбы хозяев гости ответили одной от Адиля Бекетаева, а во втором россияне довели все до счета 4:1. Заключительная двадцатиминутка ничего не изменила, казахстанский клуб уступил в шестом матче из семи на старте нового сезона.

"Витязь" (Подольск, Россия) — "Барыс" (Астана, Казахстан) 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)

Шайбы:

1:0 — 03:32 Чехович (Бусыгин, Рой). В большинстве

1:1 — 19:08 Бекетаев (Панюков, Омирбеков). В равенстве

2:1 — 19:59 Воронков (Морозов, Рой). В равенстве

3:1 — 32:09 Воробьёв (Савчик, Дарьин). В большинстве

4:1 — 36:56 Барак (Рой, Бучельников). В большинстве

Вратари: Шикин — Маттссон

Штраф: 6:12 (2:2, 2:6, 2:4).

24 сентября "Барыс" дома примет московское "Динамо".