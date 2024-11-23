"Барыс" проиграл в домашнем матче
Его разгромил главный аутсайдер КХЛ
Сегодня, 06:37
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Сегодня, 06:37Сегодня, 06:37
129Фото: ХК «Барыс»
Астанинский "Барыс" проиграл хабаровскому "Амуру" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Букмекеры и специалисты фаворитом считали казахстанский клуб, в соперниках у него был главный аутсайдер всего чемпионата.
Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Бояркин (Маттссон) Бекетаев-Хохлов, Сетдиков-Николишин-Бурдасов; Камалов-Данияр, Асетов-Омирбеков-Панюков; Королев-Оразов, Савицкий-Мухаметов-Муратов; Гайтамиров-Бутенко, Кайыржан-Шайхмедденов-Оспанов.
Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором гости отличились дважды, третий помог им довести всё до победы — 3:0.
24 ноября "Барыс" дома примет омский "Авангард".
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