"Барыс" проиграл в домашнем матче

Астанинский "Барыс" проиграл хабаровскому "Амуру" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Букмекеры и специалисты фаворитом считали казахстанский клуб, в соперниках у него был главный аутсайдер всего чемпионата.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Бояркин (Маттссон) Бекетаев-Хохлов, Сетдиков-Николишин-Бурдасов; Камалов-Данияр, Асетов-Омирбеков-Панюков; Королев-Оразов, Савицкий-Мухаметов-Муратов; Гайтамиров-Бутенко, Кайыржан-Шайхмедденов-Оспанов.

Первый период прошел без заброшенных шайб, а во втором гости отличились дважды, третий помог им довести всё до победы — 3:0.

24 ноября "Барыс" дома примет омский "Авангард".