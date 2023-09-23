"Барыс" проиграл второй подряд матч в КХЛ
Вчера, 19:18
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Вчера, 19:18Вчера, 19:18
529Фото: пресс-службы ХК «Барыс»
В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с новосибирской "Сибирью", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу россиян.
В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у гостей забросил Райли Барбер. Во втором хозяева снова вышли вперед, а в третьем увеличили разрыв, а оформивший дубль Барбер его сократил, но соперник отличился вновь. 4:2 — второй подряд поражение казахстанского клуба.
25 сентября "Барыс" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".
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