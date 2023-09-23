"Барыс" проиграл второй подряд матч в КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с новосибирской "Сибирью", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу россиян.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами, у гостей забросил Райли Барбер. Во втором хозяева снова вышли вперед, а в третьем увеличили разрыв, а оформивший дубль Барбер его сократил, но соперник отличился вновь. 4:2 — второй подряд поражение казахстанского клуба.

25 сентября "Барыс" на выезде сыграет с нижнекамским "Нефтехимиком".