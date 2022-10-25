"Барыс" проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ

Фото: ХК "Барыс"

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с омским "Авангардом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка российский клуб занимал десятое место в Восточной конференции, а казахстанский располагался на пятом.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) - Мищенко-Ножье, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Данияр, Савицкий-Шестаков-Петухов; Сергиенко-Шалапов, Максимов-Сагадеев-Рахманов; Бекетаев, Кайыржан-Гусейнов-Асетов.

Первый период с минимальным перевесом выиграли хозяева, во втором они забросили еще две, после чего Юлиуса Гудачека сменил Никита Бояркин, но к третьей части игры омские хоккеисты веди уже в четыре шайбы. Заключительная двадцатиминутка превратилась в формальность, но "Авангард" не остановился и снова отметился на табло, доведя счет до 6:0. Астанинский коллектив проиграл третий поединок подряд, причем произошло это на День Республики.

27 октября "Барыс" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью".