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ХК "Барыс" Вчера, 23:43
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Фото: ХК "Барыс"

"Барыс" проиграл третий матч подряд в чемпионате КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с омским "Авангардом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка российский клуб занимал десятое место в Восточной конференции, а казахстанский располагался на пятом.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) - Мищенко-Ножье, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Данияр, Савицкий-Шестаков-Петухов; Сергиенко-Шалапов, Максимов-Сагадеев-Рахманов; Бекетаев, Кайыржан-Гусейнов-Асетов. 

Первый период с минимальным перевесом выиграли хозяева, во втором они забросили еще две, после чего Юлиуса Гудачека сменил Никита Бояркин, но к третьей части игры омские хоккеисты веди уже в четыре шайбы. Заключительная двадцатиминутка превратилась в формальность, но "Авангард" не остановился и снова отметился на табло, доведя счет до 6:0. Астанинский коллектив проиграл третий поединок подряд, причем произошло это на День Республики.

27 октября "Барыс" на выезде сыграет с новосибирской "Сибирью".

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#Барыс ХК #хоккей
BaigeNews.kz
Вчера, 23:43
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