"Барыс" проиграл третий матч подряд на Кубке Блинова

Астанинский "Барыс" провел свой третий матч на предсезонном турнире Кубок Блинова в Омске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперниками подопечных Дэвида Немировски стал челябинский "Трактор".

Уже на третьей минуте "Трактор" вышел вперед благодаря шайбе Михаила Котляревского, после чего преимущество челябинцев удвоил Сергей Телегин. "Барыс" ответил на это голом Дамира Жафярова. Во втором периоде Никита Тертышный сделал счет 3:1, а под конец двадцатиминутки Эллисон Уэйд сократил разрыв. Под конец матча Чарльз Робинсон установил окончательный счет — 4:2 в пользу "Трактора".

Напомним, что ранее на Кубке Блинова "Барыс" уступил омскому "Авангарду" (3:4 ОТ), после чего крупно проиграл "Сибири" из Новосибирска (0:4).