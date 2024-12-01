"Барыс" проиграл пятый подряд матч в КХЛ
Он проиграл московскому ЦСКА.
Сегодня, 23:29
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:29Сегодня, 23:29
83Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с московским ЦСКА в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Букмекеры и специалисты фаворитом считали российский клуб.
Первый период остался за хозяевами с минимальным счётом, во втором он не изменился, а третий помог ЦСКА довести всё до победы – 3:1. Казахстанский клуб уступил пятый раз подряд.
4 декабря "Барыс" примет московский "Спартак".
Самое читаемое
- В Алматы охранники кафе жестоко избили посетителя
- Режим ЧС не могут отменить в Костанайской области: сельчан перевозят на лодках
- Общежитие загорелось в Астане: эвакуированы 40 человек
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили не уйдет в отставку до новых выборов
- Чем занимаются и чего добиваются юнармейцы из Алматы