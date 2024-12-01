"Барыс" проиграл пятый подряд матч в КХЛ

Астанинский "Барыс" сыграл с московским ЦСКА в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Букмекеры и специалисты фаворитом считали российский клуб.

Первый период остался за хозяевами с минимальным счётом, во втором он не изменился, а третий помог ЦСКА довести всё до победы – 3:1. Казахстанский клуб уступил пятый раз подряд.

4 декабря "Барыс" примет московский "Спартак".