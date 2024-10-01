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"Барыс" проиграл нижегородскому "Торпедо" со счётом 1:10

Сегодня, 07:50
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ХК "Барыс" Сегодня, 07:50
Сегодня, 07:50
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Фото: ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" дома сыграл с нижегородским "Торпедо" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом периоде на два взятия гостей хозяева ответили шайбой Антона Бурдасова. Во втором ещё три снаряда влетело в ворота Никиты Бояркина, после этого вышел Юха Маттссон и пропустил две. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам установить окончательный счёт — 1:10. 

3 октября "Барыс" на выезде встретится с московским "Спартаком".

Болельщики "Барыса" эмоциональном отреагировали на поражение команды в социальных сетях:

"Где-то сейчас в Канаде смеется один Дэвид";

"Сегодня были похороны "Барыса";

"Мой шок в шоке. Проигрываем, ну куда еще не шло, но 10 шайб";

"Барыс", молодцы, так держать";

"Сезон на смарку. Будем на дне. Полностью нужна реформа в "Барысе".

"Позорище, мамина в отставку".

 
 
 
 
 
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Публикация от HC Barys | Хоккейный клуб "Барыс" (@barys_official)

 

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