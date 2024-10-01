"Барыс" проиграл нижегородскому "Торпедо" со счётом 1:10

Астанинский "Барыс" дома сыграл с нижегородским "Торпедо" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В первом периоде на два взятия гостей хозяева ответили шайбой Антона Бурдасова. Во втором ещё три снаряда влетело в ворота Никиты Бояркина, после этого вышел Юха Маттссон и пропустил две. Заключительная двадцатиминутка помогла россиянам установить окончательный счёт — 1:10.

3 октября "Барыс" на выезде встретится с московским "Спартаком".

Болельщики "Барыса" эмоциональном отреагировали на поражение команды в социальных сетях:

"Где-то сейчас в Канаде смеется один Дэвид";

"Сегодня были похороны "Барыса";

"Мой шок в шоке. Проигрываем, ну куда еще не шло, но 10 шайб";

"Барыс", молодцы, так держать";

"Сезон на смарку. Будем на дне. Полностью нужна реформа в "Барысе".

"Позорище, мамина в отставку".