"Барыс" проиграл московскому "Спартаку" в выездном матче КХЛ
Сегодня, 01:20
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Сегодня, 01:20Сегодня, 01:20
55Фото: ХК «Барыс»
Астанинский "Барыс" проиграл московскому "Спартаку" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первый период с минимальным счетом остался за хозяевами, а во втором они отличились еще дважды, только после этого забросил Даниил Апальков. Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанскому клубу сократить разрыв до минимума, сделал это Антон Бурдасов, итог подвели россияне. 4:2 — сильнее московский клуб.
Следующий матч "Барыс" проведет пятого октября в гостях с омским "Авангардом".
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