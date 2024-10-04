"Барыс" проиграл московскому "Спартаку" в выездном матче КХЛ

Астанинский "Барыс" проиграл московскому "Спартаку" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый период с минимальным счетом остался за хозяевами, а во втором они отличились еще дважды, только после этого забросил Даниил Апальков. Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанскому клубу сократить разрыв до минимума, сделал это Антон Бурдасов, итог подвели россияне. 4:2 — сильнее московский клуб.

Следующий матч "Барыс" проведет пятого октября в гостях с омским "Авангардом".