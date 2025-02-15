Астанинский "Барыс" дома сыграл с тольяттинской "Ладой" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский клуб шёл на серии из четырех поражений подряд, у российского соответственно десять.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Бояркин (Маттссон) — Хохлов-Антипин, Сетдиков-Николишин-Жафяров; Жусупбеков-Оразов, Муратов-Рахманов-Бочаров; Шипилин-Диханбек, Кайыржан-Логвин-Бурдасов; Ибрагим-Логвин, Симонов-Шульга-Ляпунов.

Первый период минимально остался за россиянами, а во втором за две минуты Мстислав Шипилин и Кирилл Ляпунов вывели хозяев вперед. В заключительной двадцатиминутке "Лада" выровняла положение и вырвала победу — 4:2.

17 февраля "Барыс" дома примет череповецкую "Северсталь".