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hcbarys.kz Сегодня, 20:03
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Сегодня, 20:03
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Фото: hcbarys.kz

"Барыс" проиграл дома хабаровскому "Амуру"

Астанинский клуб "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ на своём льду принимал хабаровский "Амур". Подопечные Андрея Скабелки потерпели поражение опустились на предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ, передаёт BaigeNews.kz

У астанчан отличился Ансар Шайхмедденов, открывший счет в конце первого периода. Далее удачливее оказались хабаровчане, забросившие три шайбы подряд под вторством Сергея Дубакина, Ян Дрозга и Александра Шарова.

Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу "Амура", которому удалось подняться на девятую строчку турнирной таблицы, астанчане же заняли десятую.

Для столичной команды это 17-е поражение в сезоне. Ранее столичный клуб всухую проиграл "Автомобилисту" со счетом 0:2. 

21 ноября "Барыс" примет в Астане уфимский "Салават Юлаев"

 

Видео: t.me/sportilinet
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#хоккей
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:03
99
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