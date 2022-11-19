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"Барыс" проиграл дома хабаровскому "Амуру"
Астанинский клуб "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ на своём льду принимал хабаровский "Амур". Подопечные Андрея Скабелки потерпели поражение опустились на предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ, передаёт BaigeNews.kz.
У астанчан отличился Ансар Шайхмедденов, открывший счет в конце первого периода. Далее удачливее оказались хабаровчане, забросившие три шайбы подряд под вторством Сергея Дубакина, Ян Дрозга и Александра Шарова.
Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу "Амура", которому удалось подняться на девятую строчку турнирной таблицы, астанчане же заняли десятую.
Для столичной команды это 17-е поражение в сезоне. Ранее столичный клуб всухую проиграл "Автомобилисту" со счетом 0:2.
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