"Барыс" проиграл дома хабаровскому "Амуру"

Фото: hcbarys.kz

Астанинский клуб "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ на своём льду принимал хабаровский "Амур". Подопечные Андрея Скабелки потерпели поражение опустились на предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ, передаёт BaigeNews.kz.

У астанчан отличился Ансар Шайхмедденов, открывший счет в конце первого периода. Далее удачливее оказались хабаровчане, забросившие три шайбы подряд под вторством Сергея Дубакина, Ян Дрозга и Александра Шарова.

Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу "Амура", которому удалось подняться на девятую строчку турнирной таблицы, астанчане же заняли десятую.

Для столичной команды это 17-е поражение в сезоне. Ранее столичный клуб всухую проиграл "Автомобилисту" со счетом 0:2.

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