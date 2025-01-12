Астанинский "Барыс" сыграл с казанским "Ак Барсом" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Букмекеры и специалисты явным фаворитом называли российский коллектив.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Иван Николишин и Кирилл Савицкий вывели гостей вперед, однако ещё до перерыва соперник отыгрался. Всё решала заключительная двадцатиминутка, где Михаил Рахманов и Алихан Асетов могли принести победу гостям, но россияне снова выровняли положение. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Ак Барс".

Следующий матч "Барыс" проведёт 19 января дома против ярославского "Локомотива".