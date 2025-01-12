"Барыс" проиграл десятый матч подряд в КХЛ
Клуб уступил казанскому "Ак Барсу".
Сегодня, 01:00
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Сегодня, 01:00Сегодня, 01:00
52Фото: hcbarys.kz
Астанинский "Барыс" сыграл с казанским "Ак Барсом" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Букмекеры и специалисты явным фаворитом называли российский коллектив.
Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Иван Николишин и Кирилл Савицкий вывели гостей вперед, однако ещё до перерыва соперник отыгрался. Всё решала заключительная двадцатиминутка, где Михаил Рахманов и Алихан Асетов могли принести победу гостям, но россияне снова выровняли положение. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Ак Барс".
Следующий матч "Барыс" проведёт 19 января дома против ярославского "Локомотива".
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