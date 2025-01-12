  • 12 Января, 01:10
  • BAIGENEWS

"Барыс" проиграл десятый матч подряд в КХЛ

Клуб уступил казанскому "Ак Барсу".

Сегодня, 01:00
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hcbarys.kz Сегодня, 01:00
Сегодня, 01:00
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Фото: hcbarys.kz

Астанинский "Барыс" сыграл с казанским "Ак Барсом" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Букмекеры и специалисты явным фаворитом называли российский коллектив.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором Иван Николишин и Кирилл Савицкий вывели гостей вперед, однако ещё до перерыва соперник отыгрался. Всё решала заключительная двадцатиминутка, где Михаил Рахманов и Алихан Асетов могли принести победу гостям, но россияне снова выровняли положение. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказался "Ак Барс". 

Следующий матч "Барыс" проведёт 19 января дома против ярославского "Локомотива".

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