В заключительном матче выездной серии Континентальной хоккейной лиги "Барыс" в Челябинске встречался с "Трактором", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного хоккейного клуба.

После повреждений вернулись в строй Виктор Антипин и Алихан Асетов. Место в воротах с первых минут занял Андрей Шутов.

Стартовый период получился довольно динамичным. Хозяева открыли счёт уже на исходе второй минуты – неберущимся броском отметился лидер челябинцев Максим Шабанов. После этого несколько моментов было уже у "Барыса". Самый опасный создал Михаил Рахманов, организовавший контрвыпад два в одного, но вратарь "Трактора" Сергей Мыльников свою команду спас.

Во втором периоде подопечные Бенуа Гру забрали шайбу под контроль и подолгу гостили в чужой зоне. Однако до голевых моментов у ворот Андрея Шутова дело не дошло. А вот гости поймали свою игру и создали два разящих выпада. Счёт сравнял Кирилл Панюков, а незадолго до перерыва привет бывшей команде передал Антон Бурдасов.

И всё же в заключительной трети челябинцы смогли вырвать победу после точных бросков Дилана Сикьюры и Александра Кадейкина.

Поединок закончился со счётом 3:2 в пользу россиян.

24 декабря подопечные Галыма Мамбеталиева вновь сыграют с "Трактором", только встреча уже состоится в столице Казахстана.