"Барыс" проиграл "Авангарду" в матче КХЛ

Фото: Sports.kz

Астанинский "Барыс" провел матч Континентальной хоккейной лиги на выезде против омского "Авангарда" и потерпел поражение со счетом 2:5, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на восьмой строчке Восточной конференции лиги, а российский занимал четвертую.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Грант-Бекетаев, Луис-Вей-Михайлис; Данияр-Грэм, Бракко-Шестаков-Савицкий; Мищенко-Григорьев, Шевченко-Сагадеев-Петухов; Гайтамиров-Кайыржан, Асетов-Шайхмедденов-Рахманов.

Хозяева чаще атаковали и открыли счет в первом периоде, на что ответил Линден Вей, однако затем они снова вышли вперед. Егор Петухов на старте второй части игры выровнял положение, но Сергей Толчинский вернул минимальный перевес своего клуба. В заключительной двадцатиминутке "Авангард" увеличил разрыв — 5:2.

28 декабря "Барыс" в Новосибирске встретится с "Сибирью".