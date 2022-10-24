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ХК "Барыс" Сегодня, 00:17
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Фото: ХК "Барыс"

"Барыс" проиграл аутсайдеру после домашнего позора в КХЛ

ХК "Барыс" потерпел очередное поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), уступив на выезде "Нефтехимику", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Встреча в Нижнекамске завершилась победой хозяев со счетом 4:2. В составе "Нефтехимика" отличились Ансель Галимов, Максим Гончаров, Илья Хохлов и Павел Порядин.

У казахстанского клуба шайбы забросили Егор Петухов и Энтони Луис. "Нефтехимик" не побеждал "Барыс" дома с 2015 года. 

В следующем матче команда Андрея Скабелки сыграет с "Авангардом" на выезде. Встреча пройдет 25 октября. 

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#спорт #Барыс ХК #хоккей
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:17
102
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