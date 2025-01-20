Астанинский "Барыс" сыграл с ярославским "Локомотивом" в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Букмекеры и специалисты явным фаворитом считали российский клуб.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором гости провели три безответные, а заключительный помог им довести всё до победы — 3:0. Казахстанский клуб уступил 11-й матч подряд.

23 января "Барыс" дома примет владивостокский "Адмирал".