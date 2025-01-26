Астанинский "Барыс" завершил домашнюю серию поединком с новосибирской "Сибирью". Тренерский штаб астанчан не стал менять состав после встречи с "Адмиралом", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу ХК "Барыс".

Стартовый отрезок получился довольно результативным. Счёт открыли хозяева – Дамир Жафяров выдержал гроссмейстерскую паузу и вывел на бросок Виктора Антипина, который мгновением позже забросил свою первую шайбу в майке "Барыса". Гости ответили дуплетом: Владимир Бутузов реализовал большинство, а Павел Гоголев воспользовался ошибкой соперника при выходе из зоны и поразил верхний угол ворот Никиты Бояркина. На перерыв команды ушли при равенстве на табло – Никита Сетдиков отличился при игре в формате "5 на 3".

Второй отрезок прошёл с преимущество гостей. Тот же Бутузов и Тэйлор Бек не реализовали выходы один на один. А вот Егор Аланов всё же нашёл способ в третий раз огорчить публику. В заключительной трети "Сибирь" долгое время удерживала счёт. Но за 26 секунд до финальной сирены Никита Сетдиков при игре с пустыми воротами перевёл игру в овертайм. А в дополнительное время 72-й номер хозяев оформил хет-трик, прервав серию поражений своей команды.

Встреча завершилась со счётом 4:3 в пользу "Барыса".

31 января "Барыс" в гостях встретится с омским "Авангардом".