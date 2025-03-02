"Барыс" потерпел разгромное поражение от челябинского "Трактора"
Встреча закончилась со счётом 8:0.
Сегодня, 18:19
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Сегодня, 18:19Сегодня, 18:19
128Фото: ХК "Барыс"
Астанинский "Барыс" сыграл с челябинским "Трактором" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Уже в первом периоде в воротах Андрея Шутова побывали четыре безответные шайбы, на второй уже вышел Артем Шестаков, которые пропустил столько же. Встреча закончилась со счётом 8:0 — сильнее оказались челябинцы.
6 марта "Барыс" примет новосибирскую "Сибирь".
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