Астанинский "Барыс" сыграл с челябинским "Трактором" в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Уже в первом периоде в воротах Андрея Шутова побывали четыре безответные шайбы, на второй уже вышел Артем Шестаков, которые пропустил столько же. Встреча закончилась со счётом 8:0 — сильнее оказались челябинцы.

6 марта "Барыс" примет новосибирскую "Сибирь".