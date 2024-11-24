  • 24 Ноября, 20:36
  • BAIGENEWS

"Барыс" потерпел обидное поражение от омского "Авангарда"

Сегодня, 19:53
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
ХК Барыс Сегодня, 19:53
Сегодня, 19:53
79
Фото: ХК Барыс

Астанинский "Барыс" дома сыграл с омским "Авангардом" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Ивана Николишина, в концовке второго Адиль Бекетаев разрыв увеличил, а третий помог омскому коллективу выровнять положение, причем выровняли они положение на последней минуте. Овертайм принес победу "Авангарду". 

Итог встречи ——  2:3 в пользу россиян.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от HC Barys | Хоккейный клуб "Барыс" (@barys_official)

Самое читаемое

Наверх