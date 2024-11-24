"Барыс" потерпел обидное поражение от омского "Авангарда"

Астанинский "Барыс" дома сыграл с омским "Авангардом" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Ивана Николишина, в концовке второго Адиль Бекетаев разрыв увеличил, а третий помог омскому коллективу выровнять положение, причем выровняли они положение на последней минуте. Овертайм принес победу "Авангарду".

Итог встречи —— 2:3 в пользу россиян.