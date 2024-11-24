"Барыс" потерпел обидное поражение от омского "Авангарда"
Сегодня, 19:53
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Сегодня, 19:53Сегодня, 19:53
79Фото: ХК Барыс
Астанинский "Барыс" дома сыграл с омским "Авангардом" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Первый период остался за хозяевами благодаря шайбе Ивана Николишина, в концовке второго Адиль Бекетаев разрыв увеличил, а третий помог омскому коллективу выровнять положение, причем выровняли они положение на последней минуте. Овертайм принес победу "Авангарду".
Итог встречи —— 2:3 в пользу россиян.
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