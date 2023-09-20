"Барыс" подписал нового нападающего
Сегодня, 12:48
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Сегодня, 12:48Сегодня, 12:48
110Фото: sports.kz
Максим Мусоров заключил с "Барысом" двухсторонний контракт сроком на один сезон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
По информации пресс-службы астанинского клуба, уже сегодня нападающий должен присоединиться к основной команде после игр за "Номад" на старте сезона.
Отметим, выпускник ДЮСШ "Барыс" на протяжении долгого времени выступал за команды из системы клуба. В частности, Мусоров сыграл 47 матчей в КХЛ, за которые отметился двумя заброшенными шайбами и четырьмя передачами.
В прошлом сезоне Максим выступал за воскресенский "Химик" в ВХЛ и помог своей команде стать обладателем Кубка Петрова. За 44 встречи хоккеист заработал 10 (6+4) баллов за результативность.
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