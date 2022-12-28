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hcbarys.kz Сегодня, 22:56
114
Сегодня, 22:56
114
Фото: hcbarys.kz

"Барыс" победно завершил последний матч 2022 года

Астанинский "Барыс" на выезде обыграл "Сибирь" из Новосибирска в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом игры казахстанский клуб был на восьмой строчке Восточной конференции, а российский занимал третью.

Лишь во втором периоде команды ими обменялись шайбами, казахстанцам пришлось отыгрываться, удалось это сделать Джереми Бракко.

Решающей стала шайба Никиты Михайлиса в заключительной двадцатиминутке. 2:1 — астанчане выиграли фаворита в последнем матче 2022 года.

Наставник "Барыса" Андрей Скабелка высказался об успехе команды.

"По-разному игра складывалась, но после того, как мы забили второй гол, естественно, хотели больше не пропустить. Были неплохие контратаки. Все ребята здорово отработали в обороне. Хорошая командная победа. Всех болельщиков Казахстана и "Барыса" с победой!" - сказал он. 

3 января "Барыс" дома примет магнитогорский "Металлург".

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#хоккей #спорт #Барыс #КХЛ
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:56
114
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