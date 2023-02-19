"Барыс" победил на выезде после двух подряд домашних поражений в КХЛ

Фото: ХК "Барыс"

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с китайским "Куньлунь Ред Стар", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на последнем месте Восточной конференции, а китайский занимал предпоследнее в Западной.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Грант-Бекетаев, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье -Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Гайтамиров, Савицкий-Вей-Бракко; Данияр, Асетов-Гурков-Кайыржан.

Первый период остался без заброшенных шайб, во втором единственную провел капитан гостей Линден Вей. Заключительная двадцатиминутка помогла хозяевам выровнять положение, действо перешло в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы — 2:1. Казахстанцы побеждают после двух подряд домашних поражений.

20 февраля "Барыс" на выезде встретится с омским "Авангардом".