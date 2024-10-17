"Барыс" официально представил своего нового руководителя
Сегодня, 13:48
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Сегодня, 13:48Сегодня, 13:48
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Нурлан Оразбаев официально стал генеральным директором "Барыса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу астанинского клуба.
Решением корпоративного фонда "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта" генеральным директором "Барыса" назначен Нурлан Оразбаев.
Ранее 56-летний специалист занимал эту должность в клубе с 2006 по 2012 и с 2013 по 2015 годы.
Напомним, недавно "Барыс" официально сообщил об уходе Бориса Иванищева с поста генерального директора.
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