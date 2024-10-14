"Барыс" официально объявил судьбу руководителя

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщил об уходе Бориса Иванищева с поста генерального директора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Борис Иванищев с небольшим перерывом работал в системе клуба с 2006 года. До 2018 года он занимал должность вице-президента, далее далее — президента и генерального директора. При нём астанинский клуб трижды выходил в плей-офф.

В нынешнем сезоне "Барыс" набрал 7 очков в 15 матчах регулярного чемпионата и занимает последнее место на Востоке.