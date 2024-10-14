"Барыс" официально объявил судьбу руководителя
Сегодня, 13:26
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Сегодня, 13:26Сегодня, 13:26
153Фото: shaiba.kz
Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщил об уходе Бориса Иванищева с поста генерального директора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Борис Иванищев с небольшим перерывом работал в системе клуба с 2006 года. До 2018 года он занимал должность вице-президента, далее далее — президента и генерального директора. При нём астанинский клуб трижды выходил в плей-офф.
В нынешнем сезоне "Барыс" набрал 7 очков в 15 матчах регулярного чемпионата и занимает последнее место на Востоке.
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