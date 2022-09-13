"Барыс" одержал первую победу в новом сезоне КХЛ

Фото: ХК "Барыс"

Казахстанский клуб "Барыс" обыграл на своем льду челябинский "Трактор" и одержал первую победу в новом регулярном чемпионате КХЛ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Один из голов конкурентов был отменен.

Игра в Нур-Султане завершилась со счетом 3:1. Первую шайбу в матче забил новый капитан "Барыса" Линден Вей, а затем канадский легионер помог отличиться Кириллу Савицкому.

Еще до первого перерыва конкуренты сократили разницу в счете, забив гол в большинстве - отличился Теему Пулккинен.

В третьем периоде "Трактор" отыгрался, но шайбу отменили после видеопросмотра: рефери встречи определили, что атакующий игрок мешал вратарю отразить бросок.

На последних секундах матча Вей отправил шайбу в пустые ворота, когда "Барыс" играл в большинстве, и установил окончательный счет в игре.

Ранее "Барыс" проинформировал о контрактах со словацким вратарем Юлиусом Гудачеком и канадским защитником Нельсоном Ножье.

Добавим, что встречей с "Трактором" казахстанский клуб открыл домашнюю серию - "Барыс" дважды сыграет с "Авангардом" (15 и 16 сентября), а затем примет "Сибирь" (18 сентября) и "Сибирь" (20 сентября).