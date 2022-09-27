"Барыс" одержал историческую победу в КХЛ

Фото: hcbarys.kz

Астанинский "Барыс" со счётом 1:0 обыграл ярославский "Локомотив" на выезде в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на hcbarys.kz.

Это первая победа "Барыса" на площадке "Локомотива" в истории КХЛ.

В первом периоде активнее были хозяева, которые дважды сыграли в большинстве. Но на перерыв команды ушли с нулями на табло. Во втором и третьем отрезках рисунок игры не изменился. "Локомотив" контролировал ход встречи, гости успешно оборонялись. В итоге дело дошло буллитов, где точнее были казахстанцы. Победный бросок на счету Никиты Михайлиса. Никита Бояркин во второй раз в сезоне сыграл на ноль, сегодня на его счету 32 отражённых броска.

28 сентября "Барыс" закроет выездную серию матчем со "Спартаком" в Москве.