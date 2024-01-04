"Барыс" обыграл фаворита КХЛ в первом матче 2024 года

Астанинский "Барыс" на выезде сыграл с ярославским "Локомотивом" в первом своём матче 2024 года и выиграл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследнем месте Восточной конференции, а российский занимал вторую Западной.

Хозяева до десятой минуты успели забросить две безответные шайбы, гости одну отыграли перед первым перерывом усилиями Энтони Камары.

Во второй части игры Давид Скленичка и Джозеф ЛаБейт вывели астанчан вперед.

Все решала заключительная двадцатиминутка, где россияне выровняли положение, Камара сумел снова вывести казахстанцев вперед, однако соперник отыгрался за минуту до окончания, игра перешла в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказался "Барыс". 5:4 - четвертая подряд победа казахстанского клуба.

Следующий матч "Барыс" проведет в гостях 5 января против челябинского "Трактора".

Российские СМИ уже успели обсудить победу астанинского "Барыса".