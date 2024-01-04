"Барыс" обыграл фаворита КХЛ в первом матче 2024 года
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Астанинский "Барыс" на выезде сыграл с ярославским "Локомотивом" в первом своём матче 2024 года и выиграл, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб был на предпоследнем месте Восточной конференции, а российский занимал вторую Западной.
Хозяева до десятой минуты успели забросить две безответные шайбы, гости одну отыграли перед первым перерывом усилиями Энтони Камары.
Во второй части игры Давид Скленичка и Джозеф ЛаБейт вывели астанчан вперед.
Все решала заключительная двадцатиминутка, где россияне выровняли положение, Камара сумел снова вывести казахстанцев вперед, однако соперник отыгрался за минуту до окончания, игра перешла в овертайм и серию буллитов, где сильнее оказался "Барыс". 5:4 - четвертая подряд победа казахстанского клуба.
Следующий матч "Барыс" проведет в гостях 5 января против челябинского "Трактора".
Российские СМИ уже успели обсудить победу астанинского "Барыса".
"Барыс" к концу декабря вроде бы вывалился из борьбы за плей-офф, но на стыке двух годов команда из Астаны неожиданно ожила, хотя вообще никак не усилилась. После впечатляющей игры на домашнем льду клуб из Казахстана забросил четыре шайбы в Ярославле, что сделать очень сложно. Находит себя списанный в Нижнекамске Энтони Камара, который отметился голами в семи играх подряд, а сегодня оформил дубль - ну а победный буллит забил Евгений Рымарев, который до этого сезона не играл в КХЛ семь лет", - отметил российский портал "Чемпионат".