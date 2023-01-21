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Пресс-служба ХК "Барыс" Сегодня, 20:29
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Сегодня, 20:29
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Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

"Барыс" обыграл "Автомобилист" и вернулся в плей-офф

Столичный "Барыс" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Встреча проходила в гостях и завершилась со счётом 3:5 в пользу казахстанцев. Нападающий Антон Сагадеев оформил дубль.

К слову, "Барыс" одержал вторую подряд победу в КХЛ и вернулась в зону плей-офф. Перед началом матча казахстанский клуб занимал последнюю строчку Восточной конференции лиги, а российский — вторую.

23 января "Барыс" на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом".

Видео: t.me/sportilinet
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#хоккей #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:29
190
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