"Барыс" обыграл "Автомобилист" и вернулся в плей-офф

Фото: Пресс-служба ХК "Барыс"

Столичный "Барыс" одержал победу над екатеринбургским "Автомобилистом" в матче Континентальной хоккейной лиги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Встреча проходила в гостях и завершилась со счётом 3:5 в пользу казахстанцев. Нападающий Антон Сагадеев оформил дубль.

К слову, "Барыс" одержал вторую подряд победу в КХЛ и вернулась в зону плей-офф. Перед началом матча казахстанский клуб занимал последнюю строчку Восточной конференции лиги, а российский — вторую.

23 января "Барыс" на выезде встретится с магнитогорским "Металлургом".