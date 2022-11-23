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"Барыс" объявил о подписании защитника сборной Канады
Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о заключении контракта с Алексом Грантом, передаёт BaigeNews.kz.
Одностороннее соглашение с канадским защитником будет действовать до конца текущего сезона.
Большую часть своей карьеры игрок обороны провёл в АХЛ. С 2018 года Грант играет в Континентальной хоккейной лиге. На протяжении четырёх лет Алекс выступал за "Йокерит", где был одним из лидеров по результативности. В прошлом сезоне спортсмен в составе национальной сборной Канады выступил на Олимпийских играх в Пекине.
Текущий сезон защитник начинал в СКА, где сыграл 16 матчей и заработал 6 (1+5) баллов. В "Барысе" Грант будет играть под номером 51.
Алекс Грант
Амплуа: защитник.
Дата рождения: 20.01.1989.
Хват: правый.
Рост: 191 см.
Вес: 95 кг.
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