"Барыс" объявил о подписании защитника сборной Канады

Фото: hcbarys.kz

Хоккейный клуб "Барыс" официально сообщает о заключении контракта с Алексом Грантом, передаёт BaigeNews.kz.

Одностороннее соглашение с канадским защитником будет действовать до конца текущего сезона.

Большую часть своей карьеры игрок обороны провёл в АХЛ. С 2018 года Грант играет в Континентальной хоккейной лиге. На протяжении четырёх лет Алекс выступал за "Йокерит", где был одним из лидеров по результативности. В прошлом сезоне спортсмен в составе национальной сборной Канады выступил на Олимпийских играх в Пекине.

Текущий сезон защитник начинал в СКА, где сыграл 16 матчей и заработал 6 (1+5) баллов. В "Барысе" Грант будет играть под номером 51.

Алекс Грант

Амплуа: защитник.

Дата рождения: 20.01.1989.

Хват: правый.

Рост: 191 см.

Вес: 95 кг.