"Барыс" обидно проиграл конкуренту за место в плей-офф КХЛ

Фото: пресс-служа ХК "Барыс"

Астанинский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги дома проиграл казанскому "Ак Барсу". Перед стартом казахстанский клуб занимал девятую строчку Восточной конференции, а российский был на одну позицию выше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Первый период остался за гостями, они вели в одну шайбу. Во втором Алихан Асетов её отыграл. Всё решала заключительная двадцатиминутка, где россияне вырвали победу — 2:1.

Наставник "Барыса" Андрей Скабелка на послематчевой пресс-конференции заявил, что очень расстроен результатом, но игра ему понравилась.

"Здорово играли два периода — второй и третий. Обидно проигрывать, но мне понравилось сегодня, как мы работали друг на друга и болельщиков", — сказал главный тренер казахстанского клуба.

25 ноября "Барыс" дома примет московский "Спартак".