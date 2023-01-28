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"Барыс" нокаутировал в домашнем матче с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ
Астанинский "Барыс" в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с челябинским "Трактором", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Перед стартом поединка казахстанский клуб был на десятой строчке Восточной конференции, а российский позицией ниже.
Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Луис-Борисевич-Бракко; Кайыржан-Нургалиев, Асетов-Гурков-Шайхмедденов.
Первый период остался за хозяевами благодаря броскам Александра Борисевича и Никиты Михайлиса, на что соперник ответил только одним взятием ворот. На исходе второй части игры дубль оформил защитник астанчан Алекс Грант. В заключительной двадцатиминутке хозяевам удалось довести все до победы — 4:3.
29 января "Барыс" дома встретится с московским "Динамо".
"Барыс" (Астана, Казахстан) — "Трактор" (Челябинск, Россия) 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)
Шайбы:
1:0 — 08:00 Борисевич (Луис, Бракко). В равенстве
2:0 — 10:55 Михайлис (Рахманов). В равенстве
2:1 — 14:43 Хэмилтон (Горюнов-Рольгизер). В большинстве
3:1 — 38:44 Грант (Бракко). В большинстве
4:1 — 39:40 Грант (Бракко, Луис). В большинстве
4:2 — 44:50 Котляревский (Стась). В равенстве
4:3 — 59:46 Стась (Сошников, Яруллин). В равенстве
Вратари: Гудачек — Устименко 00:00-10:55, Мыльников 10:55-60:00
Штраф: 6:4 (2:0, 0:4, 4:0).
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