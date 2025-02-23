В заключительном матче девятого тура чемпионата КХЛ 3х3 "Барыс" потерпел поражение от омского "Авангарда", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского хоккейного клуба.

Матч проходил в ледовом дворце "Южный лед" в Москве.

Заброшенными шайбами отметились Темирлан Китаров, Станислав Александров и Абай Мангисбаев. Таким образом, подопечные Павла Глотова заработали 10 баллов в 30 матчах чемпионата.

Встреча завершилась со счётом 7:3 (3:2, 3:0, 1:1) в пользу россиян.