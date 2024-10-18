"Барыс" избавится от легионеров и будет делать ставку на казахстанских хоккеистов

Вновь назначенный генеральный директор "Барыса" Нурлан Оразбаев озвучил главные направления работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

"Мы расторгли контракты с Владиславом Кодолой и Даниилом Апальковым, также отправили предложения о расторжении всем североамериканцам. Остался швед Матссон, остались Антипин, Бурдасов, Сетдиков, Бочаров, Николишин, Хохлов, Джафяров. Все остальные казахстанцы наши", - сказал Оразбаев.

По его словам, кандидатами в сборную будут воспитанники хоккейного клуба.

"Самая главная задача — защищать свой хоккей, подтянуться к уровню хоккея КХЛ… Хотим возложить ответственность на наших игроков, чтобы они несли полную ответственность. Сейчас все в их руках", - подчеркнул руководитель хоккейного клуба.

Он обратил внимание на то, что в России "защищают свой хоккей: 21 клуб играет в КХЛ, с этого года пять легионеров, остальные все российские игроки".