"Барыс" быстро лишили места в зоне плей-офф КХЛ

Хабаровский "Амур" на выезде в Нижнекамске сыграл матч Континентальной хоккейной лиги против местного "Нефтехимика", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

За 27 секунд до конца второго периода Никита Гребенкин из "Амура" открыл счет. Однако на пятой минуте заключительного периода Михаил Назаров сделал счет 1:1. Основное время и овертайм не выявили победителя. По буллитам победу одержал "Амур".

Отметим, что после этого матча астанинский "Барыс" располагается на десятой строчке с 54 очками в Восточной конференции КХЛ, хотя после встречи с "Северсталью" казахстанская команда поднялась на восьмое место.

"Амур" поднялся на восьмую позицию с 56 баллами, а нижнекамская команда на девятую, имея 54 очка. При этом обе команды имеют на три и две сыгранные игры меньше, чем "Барыс".