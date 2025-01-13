Футбольный клуб (ФК) Барселона обыграл "Реал Мадрид" в финале Суперкубка Испании со счетом 5:2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на iz.ru.

В составе победителей дубль оформил Рафинья (39-я и 48-я минуты), по одному мячу забили Ламин Ямаль (22), Роберт Левандовский (36, с пенальти) и Алехандро Бальде. У "Реала" отличились форвард Килиан Мбаппе (5) и Родриго (60).

На 56-й минуте ФК "Барселона" остался в меньшинстве, так как Войцех Щенсны получил красную карточку из-за фола Мбаппе. Родриго помог "Реалу" отыграть один мяч через четыре минуты.

"Барселона" в 15-й раз стала победителем Суперкубка Испании. ФК остается рекордсменом турнира. "Реал" идет вторым с 13 трофеями.