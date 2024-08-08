Прокуроры защитили права 2 тысяч человек из социально-уязвимых слоев населения в Павлодаре

Прокуратурой Павлодарской области пресечены факты незаконного ограничения прав социально-уязвимых граждан на получение государственной помощи по оплате коммунальных расходов и услуг связи, передаёт BaigeNews.

"Анализом прокуратуры выявлено искусственное создание административных барьеров в нормативных правовых актах территориальных маслихатов. Для получения причитающейся компенсации малообеспеченным гражданам требовалось обязательно участвовать в активных мерах занятости, обучаться по дневной форме и иметь регистрацию в качестве безработного", - говорится в сообщении прокуратуры.

Такие препятствия противоречили принципам Конституции и были приняты в нарушение действующего законодательства.

По актам надзора прокуроров, территориальными маслихатами внесены изменения в нормативные правовые акты, исключены незаконные ограничения, в результате защищены права более 2 тыс социально-уязвимых граждан.