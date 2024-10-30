"Бардак в городе": темиртаусцы завалили приехавшего акима жалобами на ЖКХ

Чем недовольны жители города металлургов

Неизолированные тепломагистрали, разбитые дороги, бродячие собаки и неправильно построенные канализационные коллекторы. Такие проблемы жители Темиртау озвучили на встрече с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Встречу с населением Темиртау и посёлка Актау аким региона Ермаганбет Булекпаев начал не с традиционного доклада о проделанной работе. Вначале он коротко остановился на главных задачах. И самый приоритетный из них – обеспечение города бесперебойным и качественным теплом, так как местные жители ранее испытали на себе проблемы сферы ЖКХ.

"С 2022 года у нас проводится активная работа по реконструкции и капитальному ремонту магистральных тепловых сетей. В этом году был завершён капитальный ремонт 4,5 км тепловых сетей, реконструкция почти 4 км магистральных сетей. Помимо этого, были предусмотрены средства на начало реконструкции двух других участков тепловых сетей. И на сегодня уже завершён капитальный ремонт всех трёх участков тепловых сетей. Мы эти работы будем продолжать и в следующем году. У нас имеется готовая проектно-сметная документация по реконструкции пяти участков с протяженностью 12 км", – сообщил аким области.

Далее в течение двух часов жители Темиртау по очереди делились своими проблемами, просили посодействовать их решению. Было озвучено около 20 вопросов, в основном, вокруг проблем с дорогами, теплоснабжением и канализацией.

Жительница города Ольга Пекарская подняла проблемы по нескольким пунктам. Среди них и ненадлежащая работа отдела ЖКХ, и негуманный отлов и стерилизация бродячих собак.

"Хочется отметить слабую работу сотрудников отдела ЖКХ города Темиртау. Это люди, которые делают вид, что работают. Итог – бардак в городе. Сотрудники отдела ЖКХ либо не хотят, либо не могут найти какие-то точки соприкосновения с технадзором. Поэтому у нас есть проекты, которые не завершаются уже на протяжении нескольких лет. Например, водоснабжение, канализация и благоустройство по улице Некрасова. Там реальный бардак, люди ходят по глине. А сотрудники ЖКХ на это никак не реагируют. Просили данные технадзора. Но нам их не предоставили. Там не проведено благоустройство после прокладки теплотрассы. Поэтому нам приходится вызывать полицию по 102 и фиксировать нарушения по благоустройству. Открытые колодцы лежат на протяжении не то, что нескольких месяцев, но и нескольких лет. Они находятся по улице Брусиловского и Озёрной. Всем всё равно. ЖКХ на это никак не реагирует", – пожаловалась активистка города.

По последнему вопросу аким области дал поручение незамедлительно решить проблему с открытыми колодцами.

"Что касается открытого колодца – неважно, выходной у сотрудников или ночь, они должны придерживаться правила одного часа – за один час надо закрывать их. Об этом и полиция должна знать и сообщать об этом. А руководство должно по правилам "золотого часа" незамедлительно отреагировать на это", – поручил глава региона Ермаганбет Булекпаев.

Также Ольга Пекарская озвучила проблему по бульвару Независимости и площади Гагарина. По словам жительницы, на этих улицах нескольких лет существует проблема водоснабжения. И буквально вчера холодная вода залила проезжую часть. А жители улиц Комсомольская и Мира страдают от ям на дорогах, в которых застревают и обычные авто, и кареты скорой помощи.

Ещё одной большой проблемой города являются неизолированные теплотрассы. И она, как сказал аким области, есть не только в Темиртау. И глава региона заверил, что этим вопросом они занимаются и постепенно все трубы будут изолированы.

Ольга Пекарская также подняла вопрос работы ветеринарной службы по отлову и стерилизации бродячих животных.

"Служба отлова животных работает в антисанитарных условиях. Даже на фотографиях, которые они размещают у себя на сайте, видно, что они работают элементарно без перчаток. Помимо этого, к вольерам не подведена вода. Соответственно, все животные находятся в антисанитарных условиях. Нами были зафиксированы факты падежа животных, трупы были за территорией приёмника. Мы обращались в прокуратуру и Кировский отдел полиции Караганды. Но никаких ответов мы не получили. Мы пытались получить разрешение на вскрытие животных, чтобы понять причину падежа. Но областная ветеринария всё контролирует и не даёт разрешения. Получается облветеринария сама разыграла, и сама же выиграла тендер. И никто их не может "поставить на место", – говорит горожанка.

Данный вопрос аким области тоже поручил взять на контроль, и запросить подробный отчёт о проделанной работе.

Жители дома №47 по проспекту Республики пожаловались на многолетнюю проблему с канализацией.

"Уже несколько лет канализационные стоки текут в колодцы возле каждого подъезда, затем они заполняют наши подвалы. Из-за этого в доме стоит очень сильный запах канализации. Летом этот смрад усиливается. О нашем вопросе "Окжетпес" знает, но их решения временные. По нашим заявкам выделяют машины, которые откачивают содержимое колодцев. Но это не решает вопрос. Потому что причина проблемы в том, что когда строили канализационный коллектор, его установили выше уровня наших колодцев. И порядка 8-9 лет мы терпим такое неудобство", – пожаловалась жительница дома.

Аким города Темиртау Галым Ашимов сообщил, что на данный момент ПСД по данному коллектору уже готов.

"В коллекторе, который проходит через три микрорайона и уходит в сторону насосной станции, со дня основания не проводился капитальный ремонт. В этом году мы сделали расчёты и подготовили проектно-сметную документацию. Также наиболее аварийные участки определили и включили в проект. Там мы за счёт своей ремонтной кампании пытались сделать ремонт на участке протяженностью 200 метров. Но, к сожалению, подрядчик пришёл с ручкой и бумагой, и вместо того, чтобы восстановить, они усугубили ситуацию. То есть ещё 2,5 недели мы восстанавливали то, что они испортили", – говорит Галым Ашимов.

Жительница посёлка Актау Алёна Пеннер отметила, что сельчане более 20 лет бьются за подключение своих домов к центральному отоплению. И каждый раз сроки им озвучивают разные данные по готовности ПСД центральной котельной.

Власти заверили, что вопрос сдвинулся с мёртвой точки.

"Сейчас проект находится на госэкспертизе. Если надо, мы вам можем показать подтверждающие бумаги. Экспертиза проводится 45 дней. Надо дождаться заключения. И когда оно выйдет, обещаю, что мы будем объявлять тендер и ускорять работы. Финансирование рассмотрено", – сообщил аким Карагандинской области.

На встрече с жителями в основном поднимались вопросы, связанные со сферой ЖКХ. Люди просили заасфальтировать улицы, установить детские игровые площадки, решить вопросы с уличным освещением и работы общественного транспорта. Аким региона пообещал, что будет контролировать ход решения озвученных проблем.