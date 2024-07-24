Бардак в аэропорту Астаны: Пассажиры жалуются на давку в терминале
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Пассажиры сняли на видео столпотворение в аэропорту Астаны. Люди жалуются на давку, отсутствие кресел, необходимость долгое время стоять с детьми и чемоданами. В воздушной гавани прокомментировали происходящее, передаёт BaigeNews.kz.
"Творится бардак в международном аэропорту. Как будто наверху все гейты заняты, столько людей с детьми в маленьком помещении стоим", - пишут люди в соцсетях.
В аэропорту пояснили, что ситуация сложилась из-за ремонтных работ в ночное время.
"Часть рейсов были перенесены на утро. В этой связи был осуществлён вылет одновременно нескольких рейсов, что вызвало скопление пассажиров. Администрация аэропорта на постоянной основе напоминает пассажирам о необходимости прибыть в аэропорт раньше чем за три часа для успешного выполнения рейсов", - сказано в сообщении пресс-службы гавани.
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