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Бардак в аэропорту Астаны: Пассажиры жалуются на давку в терминале

Сегодня, 17:09
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:09
Сегодня, 17:09
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Фото: baigenews.kz

Пассажиры сняли на видео столпотворение в аэропорту Астаны. Люди жалуются на давку, отсутствие кресел, необходимость долгое время стоять с детьми и чемоданами. В воздушной гавани прокомментировали происходящее, передаёт BaigeNews.kz.

"Творится бардак в международном аэропорту. Как будто наверху все гейты заняты, столько людей с детьми в маленьком помещении стоим", - пишут люди в соцсетях.

В аэропорту пояснили, что ситуация сложилась из-за ремонтных работ в ночное время.

"Часть рейсов были перенесены на утро. В этой связи был осуществлён вылет одновременно нескольких рейсов, что вызвало скопление пассажиров. Администрация аэропорта на постоянной основе напоминает пассажирам о необходимости прибыть в аэропорт раньше чем за три часа для успешного выполнения рейсов", - сказано в сообщении пресс-службы гавани.

 
 
 
 
 
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Публикация от АСТАНА | ЖАЛОБЫ | ОТЗЫВЫ 🌐🔝🗨️ (@zhaloby.astana)

 

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