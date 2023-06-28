Баран по кличке Миллион из Туркестанской области признан самым тяжёлым в стране

Фото: instagram.com/kuanysh_myktybaev_official

Фермер из Туркестанской области вывел новую породу овец — "Байсары". Отличается она крепкой конституцией. Одного из представителей породы — барана по кличке Миллион признали самым тяжёлым в стране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар-24".

Это подтвердили представители Книги рекордов. Данный факт стал хорошей рекламной кампанией. Породой заинтересовались владельцы животноводческих хозяйств из-за рубежа. Миллион признан самым тяжелым на международной выставке. Вес четырёхлетнего барана – 231 килограмм при росте 1 метр 5 сантиметров.

Его потомство тоже внушительных размеров. Ягненок по кличке Миллиард весит 125 килограммов. Еще есть куда расти – пока 96 сантиметров.

Сарыагашский фермер увлечен разведением племенных овец. Говорит, его решение не может изменить даже завышенная стоимость. Предприниматель баранов возит из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Мужчина намерен официально зарегистрировать новую казахстанскую породу овец.

"Мы подали заявку. Если всё получится, сделаем документы и зарегистрируем как "Байсары". Здесь смешаны и Эдильбаевская порода, и порода, привезенная из Кыргызстана, Гиссарская, а также из Афганистана есть корни. Но основа – это грубошерстная Эдильбаевская. Овцы-тяжеловесы – хороший источник дохода", — признаётся фермер.

Куаныш Мыктыбаев точно знает объем расходов и прибыли. Обычные бараны в годовалом возрасте весят 30 килограммов, "Байсары" доходят до 75 уже в четыре месяца, а к году — до 120 килограммов.

"Я как-то не согласился продать этого барана за 100 тысяч долларов. Сейчас это их средняя цена. А в свое время заполучил его за 40 тысяч долларов. Это барашек казахстанского происхождения. Если у вас тысячу таких овец и вы следите за ними должным образом, в год можно заработать миллион долларов", — говорит Куаныш Мыктыбаев.

Состояние племенных баранов зависит от ухода. По словам специалистов, питание должно быть сбалансированным. Помимо стандартных кормов в рационе важны овощи и витамины.

"Корм для баранов мы даем по весу. Утром – свежие ячмень и пшеницу, в полдень и вечером – в отварном виде, добавляем еще пшеницу и кукурузу. Зимой увеличиваем питание на один килограмм. Помимо основного корма нарезаем яблоки, морковь, тыкву, свёклу. И вот так каждый день", – рассказывает работник Райымжан Баратов.

Скотоводы Монголии заказали у туркестанского фермера 2-3 тысячи голов овец. Кыргызские фермеры вышли с предложение закупа. Интерес к тяжеловесам проявляют и в Узбекистане. Таким образом, мясосальная байсарская порода набирает популярность за рубежом.