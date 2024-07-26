Барак Обама официально поддерживает кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США

Бывший президент Барак Обама в пятницу официально поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии на выборах 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ABC News.

Обама был одним из немногих видных демократов, кто еще до настоящего времени поддержал кандидатуру Харриса, которая быстро заручилась достаточной поддержкой делегатов, чтобы окончательно выдвинуть свою кандидатуру в президенты США.

"На этой неделе у нас появилась возможность встретиться с подругой, которую мы знаем уже более 20 лет… …мы рады поддержать Камалу Харрис в качестве кандидата от Демократической партии на пост президента Соединенных Штатов", - говорится в совместном заявлении, опубликованном Обамой и Мишель Обама, - мы согласны с президентом Байденом в том, что выбор Камалы был одним из лучших решений, которые он когда-либо принимал".

Обама высоко оценил опыт Харрис в качестве прокурора, ее работу в Сенате и ее ведущую роль в области репродуктивных прав и других вопросов на посту вице-президента.

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточно голосов делегатов Демократической партии для формального утверждения кандидатом в президенты. Так, Харрис удалось получить более 2,5 тыс. голосов делегатов партии в рамках проводимого онлайн-голосования из 1,9 тыс. необходимых.

Напомним, Камала Харрис заявила, что с благодарностью принимает поддержку Джо Байдена, отказавшегося от участия в предвыборной кампании и предложившего выдвинуть её в кандидаты от Демократической партии.