Баня загорелась в зоне отдыха в Акмолинской области
Сегодня, 20:49
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Сегодня, 20:49Сегодня, 20:49
136Фото: ДЧС Акмолинской области
В селе Коянды Целиноградского района произошёл пожар в бане, расположенной на территории одной из зон отдыха, передаёт BaigeNews.kz.
Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
Благодаря грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространения огня. Жертв и пострадавших нет.
Пожар ликвидирован.