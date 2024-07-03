  • 3 Июля, 22:15
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Баня загорелась в зоне отдыха в Акмолинской области

Сегодня, 20:49
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 20:49
Сегодня, 20:49
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Фото: ДЧС Акмолинской области

В селе Коянды Целиноградского района произошёл пожар в бане, расположенной на территории одной из зон отдыха, передаёт BaigeNews.kz.

Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.

Благодаря грамотным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространения огня. Жертв и пострадавших нет.

Пожар ликвидирован.

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