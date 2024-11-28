Баня загорелась в одной из зон отдыха в Акмолинской области
Пожар возник на крыше здания.
Сегодня, 18:07
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Сегодня, 18:07Сегодня, 18:07
139Фото: ДЧС Акмолинской области
Пожар в бане ликвидировали спасатели в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП случилось на территории одной из зон отдыха в селе Тонкерис Целиноградского района.
Возгорание потушили на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина происшествия пока не установлена.