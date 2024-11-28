Баня загорелась в одной из зон отдыха в Акмолинской области

Пожар в бане ликвидировали спасатели в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП случилось на территории одной из зон отдыха в селе Тонкерис Целиноградского района.

Возгорание потушили на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина происшествия пока не установлена.