  • 28 Ноября, 19:18
  • BAIGENEWS

Баня загорелась в одной из зон отдыха в Акмолинской области

Пожар возник на крыше здания.

Сегодня, 18:07
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 18:07
Сегодня, 18:07
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Пожар в бане ликвидировали спасатели в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz

ЧП случилось на территории одной из зон отдыха в селе Тонкерис Целиноградского района.

Возгорание потушили на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина происшествия пока не установлена.

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