  • 19 Января, 22:38
  • BAIGENEWS

Баня вспыхнула в Акмолинской области

Пострадавших нет, причина устанавливается.

Сегодня, 21:55
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 21:55
Сегодня, 21:55
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Пожар произошёл в селе Зеренда Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Загорелась баня.

"Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня и в кратчайшие сроки ликвидировать горение на площади 35 квадратного метра. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.

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