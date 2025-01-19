Баня вспыхнула в Акмолинской области
Пострадавших нет, причина устанавливается.
Сегодня, 21:55
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Сегодня, 21:55Сегодня, 21:55
39Фото: ДЧС Акмолинской области
Пожар произошёл в селе Зеренда Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Загорелась баня.
"Пожарным удалось не допустить дальнейшего распространения огня и в кратчайшие сроки ликвидировать горение на площади 35 квадратного метра. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.
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