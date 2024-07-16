Баня и медцентр сгорели в Кокшетау
Сегодня, 20:36
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Сегодня, 20:36Сегодня, 20:36
56Фото: МЧС РК
Пожар на площади 275 квадратных метров потушили в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в частной бане. Затем огонь перекинулся на двухэтажное здание медицинского учреждения.
"За счёт оперативных и слаженных действий огнеборцев удалось минимизировать ущерб от пожара и не дать распространиться огню на большую площадь", - сообщили в МЧС РК.
Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока не установлена.
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