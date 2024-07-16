Баня и медцентр сгорели в Кокшетау

Пожар на площади 275 квадратных метров потушили в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в частной бане. Затем огонь перекинулся на двухэтажное здание медицинского учреждения.

"За счёт оперативных и слаженных действий огнеборцев удалось минимизировать ущерб от пожара и не дать распространиться огню на большую площадь", - сообщили в МЧС РК.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока не установлена.