  • 16 Июля, 20:51
  • BAIGENEWS

Баня и медцентр сгорели в Кокшетау

Сегодня, 20:36
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:36
Сегодня, 20:36
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Фото: МЧС РК

Пожар на площади 275 квадратных метров потушили в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в частной бане. Затем огонь перекинулся на двухэтажное здание медицинского учреждения.

"За счёт оперативных и слаженных действий огнеборцев удалось минимизировать ущерб от пожара и не дать распространиться огню на большую площадь", - сообщили в МЧС РК.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания пока не установлена.

 

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