Пожар вспыхнул в двухэтажном банном комплексе в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели эвакуировали 23 человека.

Пожар полностью ликвидировали на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.