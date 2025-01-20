Банный комплекс загорелся в Талдыкоргане: эвакуированы 23 человека
Пожар ликвидировали на площади 500 квадратных метров.
Сегодня, 02:02
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Сегодня, 02:02Сегодня, 02:02
140Фото: МЧС РК
Пожар вспыхнул в двухэтажном банном комплексе в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Спасатели эвакуировали 23 человека.
Пожар полностью ликвидировали на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет.
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