  • 20 Января, 03:13
  • BAIGENEWS

Банный комплекс загорелся в Талдыкоргане: эвакуированы 23 человека

Пожар ликвидировали на площади 500 квадратных метров.

Сегодня, 02:02
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 02:02
Сегодня, 02:02
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Фото: МЧС РК

Пожар вспыхнул в двухэтажном банном комплексе в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Спасатели эвакуировали 23 человека.

Пожар полностью ликвидировали на площади 500 квадратных метров. Пострадавших нет. 

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