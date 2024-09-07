Банный комплекс загорелся в Актобе
Сегодня, 13:24
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Сегодня, 13:24Сегодня, 13:24
122Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в парильном помещении одного из банных в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"Произошло загорание в парильном помещении одного из банных комплексов Алматинского района. Несмотря на плотный дым и раскаленные стены огнеборцами пожар полностью ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Причина устанавливается", — говорится в сообщении.
Уточняется, что посетителей в момент пожара в бане не было. Пострадавших нет.
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