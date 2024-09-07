  • 7 Сентября, 14:45
  • BAIGENEWS

Банный комплекс загорелся в Актобе

Сегодня, 13:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 13:24
Сегодня, 13:24
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Фото: МЧС РК

Пожар произошёл в парильном помещении одного из банных в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Произошло загорание в парильном помещении одного из банных комплексов Алматинского района. Несмотря на плотный дым и раскаленные стены огнеборцами  пожар полностью ликвидирован на площади 80 квадратных метров. Причина устанавливается", — говорится в сообщении.

Уточняется, что посетителей в момент пожара в бане не было. Пострадавших нет.

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