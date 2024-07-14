Банный комплекс вспыхнул в Астане
Сегодня, 11:48
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Сегодня, 11:48Сегодня, 11:48
56Фото: МЧС РК
В столице разгорелся пожар на территории одного из банных комплексов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"По прибытию на место происшествия было установлено, что на территории банного комплекса произошло загорание двух бань. Силами спасателей открытое горение локализовано. Пострадавших нет, причина устанавливается", — говорится в сообщении.
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