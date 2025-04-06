  • 6 Апреля, 16:22
  • BAIGENEWS

Банный комплекс потушили в Усть-Каменогорске

Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Сегодня, 15:45
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
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Фото: МЧС РК

В ВКО ликвидировали пожар в банном комплексе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В  Усть-Каменогорске загорелась кровля одноэтажного банного комплекса по улице Аль-Фараби.

"Прибывшие пожарные расчеты вступили в схватку с огнем. Слаженными действиями  пламя удалось усмирить на  площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.

 

Видео: МЧС РК

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