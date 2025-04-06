Банный комплекс потушили в Усть-Каменогорске
Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Сегодня, 15:45
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Сегодня, 15:45Сегодня, 15:45
60Фото: МЧС РК
В ВКО ликвидировали пожар в банном комплексе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В Усть-Каменогорске загорелась кровля одноэтажного банного комплекса по улице Аль-Фараби.
"Прибывшие пожарные расчеты вступили в схватку с огнем. Слаженными действиями пламя удалось усмирить на площади 200 квадратных метров", — говорится в сообщении.
Видео: МЧС РК